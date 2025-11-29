Крум Зарков: БСП в момента не защитава социални интереси, а интересите на Пеевски (част 3)

Качествените политици днес имат два избора – да „целунат пръстена“ или да се оттеглят, смята Крум Зарков

Демокрацията има два крака, а управляващата коалиция ходи на няколко различни крака.

Когато хора от организираната престъпност вземат качеството на политици, това неминуемо води до политическа посредственост – те не могат да търпят други авторитети, извън собствения им кръг от криминалния свят. На изградените професионални политици не им остава друго, освен да „целунат пръстена“ или да се оттеглят.

Евентуалният политически проект на Радев се подгрява от слабостта на съществуващите партии. Щом има търсене, ще се появи и предлагане.

Когато казвам, че политиката е занаят, не казвам, че това е борба за постове. Човек може да защитава идеите си и без регалиите или пагоните на властта.

ВСС причини огромна вреда на съдебната система. Заплатите на кадровиците в съдебната власт, които освен другото отдавна са извън мандат, взривиха общественото мнение. Тези хора не намериха в себе си капка достойнство поне да подадат оставките си, за да провокират НС да предприеме действия. Те са автори на най-флагрантното доказателство за политическа зависимост, когато първо защитаваха Иван Гешев, а после го свалиха за 24 часа. Следващият протест трябва да запълни освен „Ларгото“ и ул. „Екзарх Йосиф“.

Виждам моето политическо бъдеще единствено във вътрешния дебат в БСП.

