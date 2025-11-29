РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пеевски плаши КЕВР със съд, ако не спре поскъпването на водата от 1 януари

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски се закани да съди Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), ако не спре поскъпването на водата от 1 януари. Поскъпване на водата за битовите потребители в някои населени места е записано в проект на решение на КЕВР.

Общественото обсъждане на проекта на решение ще се състои на 2 декември, съгласно програмата на регулатора.

Вчера омбудсманът Велислава Делчева заяви, че не е съгласна с предложено от КЕВР поредно увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., средно с над 2,62% за страната.

