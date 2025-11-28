Омбудсманът Велислава Делчева е несъгласна с увеличаването на цените на ВиК услугите

Омбудсманът Велислава Делчева е изразила несъгласие с предложеното от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 година, съобщават от пресценътра на институцията.

Според обществения защитник липсват основания, които да доказват, че по-високите цени ще доведат до по-качествена, надеждна и ефективна услуга за гражданите. В свое становище до председателя на КЕВР Пламен Младеновски, което предстои да бъде представено, Делчева посочва, че увеличението се предлага на фона на изключително тежка година за хиляди потребители, преживели водни режими.

По думите ѝ, основаващи се на данни от регионалното министерство, към 25 ноември 32 259 души са били засегнати от режим на водата.

Най-големи увеличения се предвиждат за Кърджали (13.19%), Сапарева баня (12.67%), Благоевград (11.72%) и София (9.26%), като най-висока остава цената в Силистра – 6.42 лева/кубични метра. Годишният доклад на КЕВР за 2024 г. показва, че общите загуби на вода остават над 60%, допълват от институцията на обществения защитник.

„При тези данни не мога да направя обоснован извод, че ново увеличение от 1 януари 2026 г. ще доведе до по-добра услуга за гражданите“, категорична е Делчева.

По-рано през деня регионалният министър Иван Иванов посъветва „Български ВиК холдинг“ да не допуска увеличение на цената на водата за битовите потребители.