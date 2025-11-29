Украинска делегация пътува към САЩ за продължаване на мирните преговори

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Украинска делегация пътува за САЩ за продължаване на мирните преговори, предаде Bloomberg, позовавайки се на свой източник. В нея са висшият украински служител по сигурността Рустем Умеров и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

Очаква се те да се срещнат със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Кушнер във Флорида.

Припомняме, че САЩ предложиха нов план за прекратяване на войната в Украйна, който беше обсъден на 23 ноември в Женева. Тогава на срещата присъстваха украински, американски и европейски представители. На 25 ноември Украйна заяви, че се е съгласила на мирното споразумение.

След срещата украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската и американската делегации ще продължат да работят по съгласуване на точките, разработени в Женева, за да се придвижат към гаранции за мир и сигурност.

От своя страна руският президент Владимир Путин постави ултиматум за прекратвяване на огъня – украинските въоръжени сили да се оттеглят от позициите, които в момента държат.

