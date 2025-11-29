РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Желязков смята, че няма реален повод за социални напрежения

„Ако има едно обяснение защо в момента има социални напрежения, без да има формален или реален повод, това е така, защото се натрупаха такива през последните години. В момента сме в ситуацията на един много интересен феномен – правителството изглеждаше някак си по-стабилно тогава, когато всъщност беше нестабилно, а сега се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен“. Това коментира премиерът Росен Желязков по време на събитие на ГЕРБ в Разлог.

„Банкеръ“ припомня, че след многохилядния протест в сряда, 26 ноември, управляващите спряха бюджетната процедура и започнаха прекрояване на пла-сметката за следващата година, която министър-председателят определи като „единствената възможна“.

Желязков подчерта още, че кабинетът работи ефективно като единен орган, въпреки сложната партийна ситуация.

