Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента Ицхак Херцог, съобщи „Ройтерс“, като се позова на президентската канцелария.

„Президентската институция е наясно, че това е необичайно искане с потенциално сериозни последици. След като бъдат получени всички необходими становища, президентът ще разгледа молбата отговорно и добросъвестно“, се посочва в изявлението.

Бенямин Нетаняху е обвиняем по дело за корупция и президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е отправял искания той да бъде помилван.

Израелският премиер изтъква, че наказателното преследване пречи на способността му да управлява и помилването би било в интерес на израелското общество.

В писмото до кабинета на президента адвокатите му заявиха, че премиерът все още вярва, че съдебното производство ще доведе до пълно оправдание.

„Адвокатите ми изпратиха днес молба за помилване до президента на страната. Очаквам всеки, който желае доброто на страната, да подкрепи тази стъпка“, заяви Нетаняху в кратко видеообръщение.