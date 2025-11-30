„Да, България“ даде зелена светлина за единна президентска кандидатура на демократичната общност

Изпълнителният съвет на „Да, България“ потвърждава подкрепата си за гражданския протест срещу управляващите, „които по волята на Пеевски тласкат страната към политическа и институционална криза“, се разбира от съобщение след заседание на партията.

Днес е одобрен и проектът за споразумение за издигане на единна кандидатура на демократичната общност за изборите през 2026 г., подготвен съвместно с Форума за демократично действие и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

На съпредседателите е даден мандат да подпишат споразумението с всички членове на Форума. Оттам декларират ангажимент за разширяване на участниците в споразумението с извънпарламентарните партии и организациите от демократичната общност.