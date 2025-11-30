РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Да, България“ даде зелена светлина за единна президентска кандидатура на демократичната общност

ПП-ДБ обвини управляващите, че крият информация за "Лукойл"

Изпълнителният съвет на „Да, България“ потвърждава подкрепата си за гражданския протест срещу управляващите, „които по волята на Пеевски тласкат страната към политическа и институционална криза“, се разбира от съобщение след заседание на партията.

Днес е одобрен и проектът за споразумение за издигане на единна кандидатура на демократичната общност за изборите през 2026 г., подготвен съвместно с Форума за демократично действие и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

На съпредседателите е даден мандат да подпишат споразумението с всички членове на Форума. Оттам декларират ангажимент за разширяване на участниците в споразумението с извънпарламентарните партии и организациите от демократичната общност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.