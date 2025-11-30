РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От 1 декември влиза в сила забраната за замърсяващи коли в София

От 1 декември влиза в сила забраната за замърсяващи коли в София

От понеделник, 1 декември, влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София. Най-замърсяващите автомобили от първа и втора екогрупа няма да имат достъп до централните части на столицата и тази забрана ще е в сила до 28 февруари 2026 година.

Ограничението има за цел да намали замърсяването на въздуха през зимните месеци и да спомогне за по-чиста градска среда. Новото през този сезон е, че нискоемисионната зона за автомобилите в София обхваща по-широка територия, освен т.нар. „малък ринг“.

В „малкия ринг“, в който е забранено колите от първа и втора екогрупа да влизат обхваща територията между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”. 

Големият ринг е заключен между бул. „Сливница“;  бул. „Данаил Николаев“ ;  бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“;  бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“;  ул. „Хенрик Ибсен“;  бул. „П. Ю. Тодоров“;  бул. „Иван Ев. Гешов“;  бул. „К. Величков“. 

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, ще следят дали се спазва забраната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.