От 1 декември влиза в сила забраната за замърсяващи коли в София

От понеделник, 1 декември, влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София. Най-замърсяващите автомобили от първа и втора екогрупа няма да имат достъп до централните части на столицата и тази забрана ще е в сила до 28 февруари 2026 година.

Ограничението има за цел да намали замърсяването на въздуха през зимните месеци и да спомогне за по-чиста градска среда. Новото през този сезон е, че нискоемисионната зона за автомобилите в София обхваща по-широка територия, освен т.нар. „малък ринг“.

В „малкия ринг“, в който е забранено колите от първа и втора екогрупа да влизат обхваща територията между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”.

Големият ринг е заключен между бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“ ; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, ще следят дали се спазва забраната.