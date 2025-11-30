Зеленски прогнозира, че мирният план ще бъде приет скоро

„Благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство“, заяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Укринформ“.

Украинска делегация ще посети Флорида днес, за да продължи диалога със САЩ по въпросите, обсъждани по-рано в Женева. Американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – зет на президента Доналд Тръмп, ще участват в срещата, съобщава представител на американското правителство.

Зеленски подчерта, че дипломатическите усилия продължават активно и че американската страна проявява конструктивен подход. Според него през следващите дни може да стане по-ясно какви стъпки са необходими за постигане на достойно прекратяване на войната. Той уверява, че украинската делегация има ясни насоки и ще действа според определените приоритети.

По-рано Зеленски обнови състава на преговорния екип за разговорите със САЩ, международните партньори и Русия, като постави начело секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Той утвърди и нови директиви за водене на преговорите, насочени към постигане на справедлив и траен мир.

В понеделник Зеленски ще посети Елисейския дворец за среща с Еманюел Макрон, на която двамата ще обсъдят условията за устойчив мир след разговорите в Женева и американския мирен план.