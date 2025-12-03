Изложба за Народния съд откриха в Съдебната палата в София

Съдебната палата стана дом на изложба за присъдите на Народния съд и решенията на Върховния касационен съд по предложения и молби за тяхната отмяна. Проявата е съвместно организирана от ВКС и Държавната агенция „Архиви“, откъдето са получени материалите.

Представени са документи по делата – както по делото срещу регентите, царските съветници и министрите от кабинетите на Богдан Филов, Добри Божилов, Иван Багрянов и Константин Муравиев, така и срещу съдии, прокурори и журналисти. Отразена е и противоречивата практика на Върховния съд след вътрешния преврат на 10 ноември 1989 г. относно компетентността по извършване на преглед по реда на надзора на присъдите на Народния съд.

Изложбата е продължение на инициативата за отбелязването през 2025 г. на 145 години от създаването на ВКС и навършването на 80 години от постановяването и изпълнението на първите присъди на Народния съд. Експизицията е разположена на втория етаж на Съдебната палата и ще остане там до 6 януари догодина.