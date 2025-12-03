РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Изложба за Народния съд откриха в Съдебната палата в София

Близки на пребитите метеоролози излизат на протест

Съдебната палата стана дом на изложба за присъдите на Народния съд и решенията на Върховния касационен съд по предложения и молби за тяхната отмяна. Проявата е съвместно организирана от ВКС и Държавната агенция „Архиви“, откъдето са получени материалите.

Представени са документи по делата – както по делото срещу регентите, царските съветници и министрите от кабинетите на Богдан Филов, Добри Божилов, Иван Багрянов и Константин Муравиев, така и срещу съдии, прокурори и журналисти. Отразена е и противоречивата практика на Върховния съд след вътрешния преврат на 10 ноември 1989 г. относно компетентността по извършване на преглед по реда на надзора на присъдите на Народния съд.

Изложбата е продължение на инициативата за отбелязването през 2025 г. на 145 години от създаването на ВКС и навършването на 80 години от постановяването и изпълнението на първите присъди на Народния съд. Експизицията е разположена на втория етаж на Съдебната палата и ще остане там до 6 януари догодина.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.