Бивш собственик на Pornhub се интересува от закупуване на чуждестранните активи на „Лукойл“

Австрийският бизнесмен Бернд Бергмайр, бившият мажоритарен собственик на MindGeek, която притежава Pornhub, се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ с искане за закупуване на чуждестранните активи на руската петролна и газова компания LUKOIL. Ройтерс съобщи това, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Lukoil International GmbH очевидно е отлична инвестиция и всеки би се радвал да има възможността да притежава тези активи“, каза бившият собственик на Pornhub. Бернд Бергмайр не уточни активите, от които се интересува, нито дали е преговарял директно с представители на LUKOIL или е част от инвестиционен консорциум.

През 90-те години бизнесменът е работил като инвестиционен банкер в Goldman Sachs, а по-късно се е насочил към частен капитал. До 2023 г. Бергмайр е бил мажоритарен собственик на MindGeek, компания, която управлява уебсайтове за възрастни (Pornhub, RedTube и YouPorn).

На 22 октомври Съединените щати наложиха блокиращи санкции срещу руските петролни и газови компании „Лукойл“ и „Роснефт“

и 34 от техните дъщерни дружества, след което „Лукойл“ започна да продава чуждестранните си активи. Санкциите замразяват всички активи на компаниите в Съединените щати и забраняват на американски организации да правят бизнес с тях.

