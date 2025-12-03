РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Социалната комисия прие гъвкавото работно време за родители на деца до 12 години да е през цялата година

Социалната комисия прие гъвкавото работно време за родители на деца до 12-годишна да е през цялата година

На второ гласуване парламентарната комисия по труда и социалната политика прие изменението на Кодекса на труда, предвиждащо гъвкавото работно време на родителите на деца до 12-годишна възраст да важи през цялата година. От Министерството на труда и социалната политика подкрепят законопроекта.

Припомняме, че на първо четене в комисията беше прието родителите да имат такава възможност само по време на лятната ваканция на децата си.

“Целта е да се подкрепят родителите не само през лятната ваканция, като даваме право на родителите да предложат гъвкаво работно време – през деня или от разстояние”, заяви Нина Димитрова от „БСП – Обединена левица“. По думите ѝ с промените родителите няма да са поставени в ситуацията да избират между професионалната кариера и семейството си.

Предварително бе обявено, че социалният министър Борислав Гуцанов ще отговаря на въпроси на членове на парламентарната комисия. Председателят й Деница Сачева обясни, че това няма да се случи, тъй като министърът е възпрепятстван от неотложни ангажименти.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.