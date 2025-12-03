Социалната комисия прие гъвкавото работно време за родители на деца до 12-годишна да е през цялата година

На второ гласуване парламентарната комисия по труда и социалната политика прие изменението на Кодекса на труда, предвиждащо гъвкавото работно време на родителите на деца до 12-годишна възраст да важи през цялата година. От Министерството на труда и социалната политика подкрепят законопроекта.

Припомняме, че на първо четене в комисията беше прието родителите да имат такава възможност само по време на лятната ваканция на децата си.

“Целта е да се подкрепят родителите не само през лятната ваканция, като даваме право на родителите да предложат гъвкаво работно време – през деня или от разстояние”, заяви Нина Димитрова от „БСП – Обединена левица“. По думите ѝ с промените родителите няма да са поставени в ситуацията да избират между професионалната кариера и семейството си.

Предварително бе обявено, че социалният министър Борислав Гуцанов ще отговаря на въпроси на членове на парламентарната комисия. Председателят й Деница Сачева обясни, че това няма да се случи, тъй като министърът е възпрепятстван от неотложни ангажименти.