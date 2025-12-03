Кабинетът „Желязков“ се сети за антикорупционните политики

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Министерския съвет предлага промени в Постановлението от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики. Обявената цел е да се възобнови работата на Съвета и да се разшири неговият състав, за да се гарантира представителство на всички съответни институционални участници, в изпълнение на препоръките на Работната група по публичен интегритет и антикорупция към Комитета по публично управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Предвижда се председател на Съвета да е министърът на правосъдието, който ще може със заповед да делегира определяне на поименния му състав. Регламентира се ролята на секретар на Съвета да се изпълнява от ръководителя на Главния инспекторат към министър-председателя, като същият запазва членството си и в Съвета. С оглед осигуряване на отчетност се предвижда за всяко проведено заседание секретарят на Съвета да изготвя надлежен доклад до министър-председателя.

