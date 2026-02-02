Европейските петролни гиганти ще орежат милиарди от преводите към акционерите

Най-големите европейски петролни компании планират да намалят с милиарди долари плащанията на акционерите през следващите седмици – завой към мерки за строги икономии докато се пренастройват за по-ниски цени на суровия петрол и за защита на балансите си. Анализаторите очакват „Шел“, „Бритиш петролиъм“ „Тотал Енерджис“, „ЕНИ“ и „Екуинор“ колективно да намалят темпото на разпределението на дивиденти с 10-25 процента когато отчетат резултатите си за цялата година през този месец, което ще стане чрез намаляване на обратното изкупуване на акции.

През последните години големите европейски компании вложиха повече от половината от паричния си поток в покупки на фирмените си книжа, намалявайки броя им в обращение и поддържайки цените им. Според „Ю Би Ес“, браншът е намалил броя на акциите си с около една пета от 2021 г. насам.

Тази стратегия обаче е подложена на силен натиск. Цените на черното злато паднаха с около една пета миналата година и прогнозите са, че ще се понижат допълнително през първото полугодие на 2026-а, защото нарастващите доставки на суров петрол създават излишък. Анализаторите смятат, че компаниите по-скоро ще ограничат „пазаруването“ на собствените си фирмени книжа вместо да ги финансират чрез дълг.

„Прогнозираме средно намаление на обратните изкупувания с 25%“, посочва Лидия Рейнфорт от „Барклис“. И допълва, че „като цяло, това се разглежда като много по-добър вариант от изплащането на дългове“.

„Имаше силни аргументи да се даде приоритет на обратните изкупувания, когато оценките бяха ниски, балансите здрави и осъзнатите рискове около пика на петрола нарастваха“, коментира Джош Стоун – анализатор в „Ю Би Ес“, който очаква секторът да намали с 21% разпределените суми на акционерите, защото „днес това не е така.“

Натискът върху европейските компании контрастира със силата на техните американски конкуренти. „Ексън мобил“ и „Шеврон“ отчетоха на 30 януари най-ниските си годишни печалби от четири години насам, въпреки рекордните нива на производство на петрол и газ. Но нито едно от двете дружества не намекна за намаляване на плащанията на акционерите си тази година, като и двете изтъкнаха силата на балансите си като фактор да преживеят спада.

Някои големи европейски компании вече започнаха да променят очакванията. „Тотал“ обяви, че ще редуцира тримесечните обратни изкупувания на акции с между 500 милиона и 1.25 милиарда долара тази година, ако цените на черното злато са средно 60-70 долара за барел. На 30 януари суровият петрол сорт „Брент“ се търгуваше близо до 71 долара за барел заради засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток.

Държавната петролна група на Норвегия „Екуинор“ пък вероятно ще намали годишния размер на покупките на собствените си фирмени книжа от 5 милиарда долара през 2025 г. до 2 милиарда долара през 2026 г., според „Ейч Ес Би Си“. А „Шел“, която определи харченето на 40-50 процента от паричния поток за дивиденти и обратни изкупувания като „свещено“, се очаква да редуцира тримесечните си обратни изкупувания от 3.5 на 3 милиарда долара – ход, който би я задържал в горепосочения диапазон, когато отчете резултатите си на 5 февруари.

Фирмените бордове ще вземат решение за нивото на разпределенията малко преди компаниите да отчетат финансовите си постижения, а някои анализатори смятат, че позитивното начало на тази година все пак може да убеди някои от гигантите да ги задържат на сегашното им ниво.

Въпреки това, Стоун е на мнение, че по-високите пазарни оценки на европейските петролни компании са отслабили аргументите за агресивни обратни изкупувания. „Логиката става по-малко очевидна, когато изкупувате обратно акциите си на по-висок коефициент“, обяснява той. И добавя, че макар някои големи европейски фирми да са изтъкнали постоянната възвръщаемост за акционерите като начин за намаляване на разликата в оценката с американските си конкуренти, те имат структурни недостатъци заради по-големите резерви и по-силните перспективи за растеж на техните американски конкуренти.

Кристъфър Къплънт – анализатор в „Банк ъф Америка“, заяви, че европейските петролни компании са успели да поддържат плащанията миналата година, осланяйки се до голяма степен на балансите си или като продаваха активи. „Не мисля, че компания като ЕНИ, след като продаде активи на стойност 8 милиарда долара миналата година, може да го направи отново тази година“, каза той. „Не можеш да избягаш от фундаментите.“

Очакванията за резултатите от четвъртото тримесечие вече бяха понижени от предпазливи търговски изявления, след които консенсусните прогнози за печалба спаднаха с 12 процента. Къплънт предупреждава, че секторът навлиза в трудна 2026 г., след като прекара голяма част от миналата година в намаляване на разходите и опити за увеличаване на производството.

„Надяваме се на меко приземяване“, коментира той, добавяйки, че „много от буферите, на които се е разчитало, или са били спукани, или изобщо не са съществували.“