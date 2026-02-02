РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От „Възраждане“ няма да участват в консултациите при президента

В своя позиция от партия “Възраждане” обявиха, че няма да вземат участие на консултациите при президента Илияна Йотова.

От третата по големина политическа сила заявяват, че към този момент вече е трябвало да бъде назначено служебно правителство и да е насрочена дата за предсрочни избори. Според тях Румен Радев (президент от 2017 до 2026 година) е трябвало да действа по-бързо.

От партията посочват, че вместо това процесът се проточва вече близо два месеца, което поражда съмнения за задкулисни договорки и удължаване на управлението на досегашния политически модел “Борисов – Пеевски”.

От политическата сила не разпознават подходящ кандидат за служебен премиер от “домовата книга”, отбелязвайки че единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски.

Припомняме, че утре (3 февруари) Илияна Йотова ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС от 11:00 и с представители на ПП-ДБ от 13:30 часа, за да обсъди с тях изявилите желание да бъдат служебен министър-председател, а именно –  подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Галчев и двете му заместнички – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

