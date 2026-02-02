Фондът за отбрана на ЕС отпуска 5.4 млрд. евро за 225 проекта за военни иновации

Фондът за отбрана на Европейския съюз вече е отпуснал 5,4 милиарда евро за реализиране на 225 иновативни проекта във военните технологии, включително изкуствен интелект. Това обяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс, говорейки на конференция в Брюксел.

„Ние подкрепяме военните иновации чрез нашите инвестиционни фондове. Европейският фонд за отбрана – третият по големина инвеститор във военни технологии в Европа – вече е отпуснал 5,4 милиарда евро за 225 проекта“, каза той.

Кубилюс уточни, че

800 милиона евро от това финансиране са отпуснати за проекти с военно приложение на изкуствения интелект.

Той заяви, че се работи, по-специално, по разработването на системи за взаимодействие на рояци от атакуващи дронове, системи за разпознаване на реч и симултанен превод за комуникации и радиообмен, системи за зрение с елементи на добавена реалност за разпознаване и идентифициране на цели, както и интегриране на невронни мрежи във всички видове системи за наблюдение и разузнаване.

Според Кубилюс, европейските разработчици активно използват бойния опит, натрупан в Украйна, използвайки нови системи, и си сътрудничат с украинските военни.