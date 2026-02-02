РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правосъдният министър разпореди проверка и временно отстраняване на началника на затвора в София заради Брендо

След искането за предсрочно освобождаване на Брендо: Правосъдният министър разпореди проверка и временно отстраняване на началника на затвора в София

По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев.

До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност.

Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието.

Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора.

За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по- малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив – да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.

