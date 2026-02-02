РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Продължава разследването по случая с тримата мъртви в хижа в района на Петрохан

Продължава разследването по случая с тримата мъртви в хижа в района на Петрохан

Полицията и прокуратурата продължават разследването по случая със сигнала за намерени трима мъртви в хижа в района на Петрохан.

От преди обед на място текат огледи. 

Сигналът, подаден до полицията, е за пожар в хижата и за намерени тела на трима души. По първоначална информация става дума за мъже. Към момента тяхната самоличност не е установена. 

Районът е труднодостъпен и автомобилите се намират на повече от километър от мястото на инцидента. 

Все още от МВР не потвърждават появилата се информация за чути изстрели. Мястото е било огледано и с дронове от екипи на полицията.

Хижата се намира близо до село Гинци.

Неофициално се твърди, че убитите мъже са били планински рейнджъри, които следят за реда в района, но тази информация към момента също не е потвърдена. 

По случая е образувано и досъдебно производство. Няма яснота какво се е случило, а огледите вероятно ще продължат и през нощта, както и през утрешния ден.

Полицейското присъствие на мястото е засилено. Има и униформени с автоматично оръжие. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.