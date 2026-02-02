Продължава разследването по случая с тримата мъртви в хижа в района на Петрохан

Полицията и прокуратурата продължават разследването по случая със сигнала за намерени трима мъртви в хижа в района на Петрохан.

От преди обед на място текат огледи.

Сигналът, подаден до полицията, е за пожар в хижата и за намерени тела на трима души. По първоначална информация става дума за мъже. Към момента тяхната самоличност не е установена.

Районът е труднодостъпен и автомобилите се намират на повече от километър от мястото на инцидента.

Все още от МВР не потвърждават появилата се информация за чути изстрели. Мястото е било огледано и с дронове от екипи на полицията.

Хижата се намира близо до село Гинци.

Неофициално се твърди, че убитите мъже са били планински рейнджъри, които следят за реда в района, но тази информация към момента също не е потвърдена.

По случая е образувано и досъдебно производство. Няма яснота какво се е случило, а огледите вероятно ще продължат и през нощта, както и през утрешния ден.

Полицейското присъствие на мястото е засилено. Има и униформени с автоматично оръжие.