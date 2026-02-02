Вносът на руски тръбен газ в ЕС ще бъде прекратен от 30 септември 2027 г.

Вносът на руски газ по тръбите в ЕС ще бъде окончателно прекратен от 30 септември 2027 г.

Това предвижда механизмът REPowerEU, публикуван в Официалния вестник на ЕС. Той влиза в сила от утре.



От 30 септември догодина ще бъде забранен целият внос на газ по тръбите от Русия по сключени дългосрочни договори. По изключение, страните членки могат да удължат крайния срок до 31 октомври 2027 г., в случай че техните газохранилища са запълнени под необходимото равнище.



На 25 април влиза в сила забрана на краткосрочните договори за внос от Русия на втечнен природен газ. От 17 юни се забраняват краткосрочните догори за газ по тръбите.

От 1 януари 2027 г. започва забраната на дългосрочните договори за вноса на втечнен газ.

Няма опасност от прекалена зависимост на ЕС от вноса на втечнен газ от САЩ, увери говорителката на Комисията Ана-Кайса Итконен.