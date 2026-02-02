Денят по диагонал – 2 февруари 2026 г.

Крайно време е да се направи дисекция на начина, по който се управляват общините в България. Проблемите по места трябва да се гледат отдолу нагоре. Иначе се обричаме вечно на спасители и месии. Гласуването е само малка част от гражданския дълг на всеки от нас. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ общественикът Кръстьо Пеев, създател на „Обществен съвет Несебър“.

Началникът на Софийския затвор Борислав Чорбански е поискал осъденият за наркотрафик Евелин Банев – Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина да бъде освободен предсрочно. Очаква се Софийския градски съд да се произнесе като първа инстанция по предложението. Мотивите на Чорбански са меко казано объркващи – Банев бил изтърпял повече от половината от наказанието си и имало достатъчно данни за поправяне.

SpaceX е успяла да блокира неразрешеното използване на сателитната система Starlink от руските военни за атаки срещу Украйна, заяви Илон Мъск. Украинският министър на отбраната Михайло Фьодоров потвърди, че първите резултати вече са налице и че Киев работи в тясно сътрудничество със SpaceX по следващите стъпки. По думите му, след като руски дронове със Starlink оборудване са били засечени над украински градове, е започнала спешна координация със SpaceX, за да се предотврати използването на американската интернет система за насочване на удари.

Едва ли има друг сектор, който да е допринесъл толкова за репутацията на Германия като високотехнологична и индустриална сила, както автомобилната индустрия. Още от 1886 г., когато Карл Бенц изобретява първия автомобил с бензинов двигател, Германия се превръща в символ на инженерно съвършенство. Марки като Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche и Audi не просто произвеждат коли, а въплъщават идеята за прецизност, сигурност и добър стандарт. В продължение на десетилетия автомобилостроенето беше бижуто на германската индустрия и двигател на следвоенното икономическо чудо. Днес обаче този модел е под сериозен натиск.

Нови разкрития около досиетата, свързани с осъдения за педофилия финансист Джефри Епстийн, изваждат наяве тревожни и шокиращи детайли за мащабна мрежа от контакти, в която фигурират имена на водещи политици, бизнесмени и публични личности от целия свят. Сред споменатите в документите са Илон Мъск, Бил Гейтс, съоснователят на Google Сергей Брин, бившият британски принц Андрю, търговският министър на САЩ Хауърд Лутник, както и дипломати, собственици на спортни клубове и влиятелни бизнес фигури.

Борбата за тлъстите държавни субсидии уби в зародиш идеята за създаване на конкуренция на пазара на пътническите жп превози в България. Нулева конкуренция в сектора през следващите години плюс значително по-високи разходи на държавата. Това ще е основният резултат от обществената поръчка за избор на жп компании за превоз на пътници до декември 2038-та, ако бъде приключена. Поръчката е разделена на три обособени позиции – за Западен, Северен и Южен регион на България. Целта е избор на пътнически жп превозвач за всеки от трите региона.

Златото и среброто продължиха да губят позиции на 2 февруари след драматичния си срив на 30 януари когато президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е избрал Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв. Масло в огъня наля решението на компанията за финансови услуги CME Group – най-големият оператор на борси за финансови деривативи, да увеличи маржовете – дела на личните депозирани средства на търгуващите на кредит, след паническите разпродажби в края на миналата седмица.