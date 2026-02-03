Ангел с лицето на Джорджа Мелони предизвика скандал в римска базилика

Херувим, поразително наподобяващ италианския премиер Джорджа Мелони, предизвика скандал, свързан с преплитането на църква и държава, след появата си в историческа римска базилика, пише в. „Индипендънт“.

Неочакваното изображение, част от неотдавнашни реставрационни дейности в базиликата „Сан Лоренцо ин Лучина“, доведе до незабавни проверки както от Римската епархия, така и от Министерството на културата на Италия.

Реакциите последваха публикуването на снимки на т.нар. Мелони-подобен херувим в националните медии и подчертаха нетърпимостта на институциите към възприемано оскверняване на свещено пространство.

Самата Джорджа Мелони се опита да тушира напрежението и да приеме ситуацията с чувство за хумор. „Не, определено не приличам на ангел“, написа тя в социалните мрежи, придружено със смеещо се до сълзи емоджи и снимка на изображението.