Виетнам издигна отношенията си със Съединените щати до най-високото дипломатическо равнище, но вътрешен документ разкрива, че междувременно виетнамската армия се е подготвяла срещу евентуална американска „агресивна война“ и е определяла САЩ като „воюваща“ сила.

Документът не само изважда на показ двойствения подход на Ханой към Вашингтон, но и потвърждава дълбоко вкоренените опасения на виетнамското ръководство от външна намеса с намерението да предизвика вътрешно въстание срещу комунистическата власт — т.нар. цветна революция, по примера на Оранжевата революция в Украйна през 2004 г. или Жълтата революция във Филипините от 1986 година.

Публикуваният доклад по темата се позовава и на други източници, цитирани от The 88 Project – правозащитна организация, фокусирана върху нарушенията на човешките права във Виетнам.

Оригиналният документ, озаглавен „План за второ американско нахлуване“, е изготвен от виетнамското министерство на отбраната през август 2024 година. В него се твърди, че в стремежа си да засили възпирането срещу Китай, САЩ и техните съюзници са готови да прилагат „нетрадиционни форми на война и военна интервенция“, включително мащабни инвазии срещу държави и територии, които „се отклоняват от тяхната орбита“.

Документът проследява развитието на американската политика спрямо Азия през три администрации – от Барак Обама, през първия мандат на Доналд Тръмп, до президентството на Джо Байдън – като описва засилващите се усилия на САЩ да изграждат военни и стратегически партньорства в региона с цел „формиране на фронт срещу Китай“.

Интересното е, че през 2023 г. администрацията на Байдън подписа с Виетнам Споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство, с което двустранните отношения бяха издигнати на равнище, съпоставимо с тези с Русия и Китай, като „доверени партньори, свързани от взаимно уважение“.