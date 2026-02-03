Според Борислав Сандов е важно какви сигнали са подавали убитите в Гинци

Имаме тройно убийство, извършено по начин, който е изключително криминален, а тези хора са се занимавали с подаване на сигнали. Това коментира в ефира на БНР бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов от кабинета на Кирил Петков. Той подчерта, че е важно да се види какви сигнали те са подавали през годините и какъв интерес може да са настъпили, за да се стигне до подобна негативна развръзка.

Добави, че през годините са подавали много сигнали и са съдействали за разкриване на сметища и незаконен дърводобив. Освен това са разполагали с дронове и са обхождали голяма територия.

Според Сандов убитите са представяни сякаш те са извършили криминално деяние, а не са потърпевши. Припомни, че съществува презумпцията за невиновност и че всеки е невинен до доказване на противното. По отношение на откритото оръжие в дома, в който са намерени убитите, Сандов попита: „Има трима простреляни души, зад тях е намерено оръжие и ние смятаме – какво?“

Бившият министър на екологията изрази подозрения, че собственикът на хижата може да е отвлечен и настоя за бързата намеса на органите на реда, така че да бъде проследено къде е изчезнал.

По повод на информацията, че тримата убити са били свързани с Националната агенция за контрол на защитените територии и тя е имала сключено споразумение с министерството на околната среда и водите по времето на Борислав Сандов, той уточни, че въпросният документ не е създавал никакви права, нито задължения.

„Споразумението е като „стискане на ръце пред камери“, че ще пазим заедно природата – нищо повече от това“, заяви Сандов, уточнявайки че споразумението не е имало никакъв финансов елемент.

Той добави, че го е сключил, защото неправителствените организации могат да подпомагат държавата, като изпращат сигнали, тъй като държавата няма хора навсякъде.

Обясни и че онова, което го е подтикнало към сключването на споразумението, е, че те са единствената организация от България, която е член на Юропарк, както и на Европейската рейнджърска организация.

Сандов разясни, че рейнджъри в България са борещите се с бракониерството служители на националните паркове.

Междувременно от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че на 26 юни 2025 г. са уведомили Сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“ за едностранно прекратяване на Рамковото споразумение за сътрудничество.

Споразумението е подписано на 8 февруари 2022 г. между Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда и водите и сдружение НАКЗТ, представлявано от Ивайло Иванов. В него е записана „подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони“ .

От екоминистерството допълват, че са извършили вътрешна проверка, при която е установено, че споразумението е с неясен предмет, липсва правно основание и ред за сключването му, както и за преотстъпване на функции по контрол на защитените зони и територии на неправителствени организации.