Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата

Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата

При акция на ГДБОП в свищовското село Царевец са задържани мъж и жена, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеото.

Издевателствата върху животните се случвали в сайвант и гараж, които били превърнати във филмово студио, съобщават източници, пожелали анонимност, пред Нова телевизия.

Филмирането на изтезанията се случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов. Не е ясно колко дълго е продължило това.

При операцията на ГДБОП и международни служби в имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Мъжът и 53-годишна жена, за която има подозрения, че заедно са вършили издевателствата, са задържани.

Образувано е досъдебно производство, потвърдиха от Прокуратурата. Предстои утре да бъдат повдигнати обвиненията и наложени мерки за неотклонение – задържане за до 72 часа.

