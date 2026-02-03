ГЕРБ предлага избор на нов председател на парламента като още един вариант за служебен премиер

Възможността за избор на нов председател на Народното събрание, който конституционно да поеме поста служебен министър-председател, беше основният акцент в позицията на ГЕРБ-СДС по време на консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на служебно правителство.

Представителите на ГЕРБ-СДС – Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева, заявиха, че държавният глава се намира в силно ограничена ситуация заради промените в Конституцията, които свеждат избора на служебен премиер до тесен кръг от лица. Именно затова, по думите на Сачева, парламентът разполага с още една хипотетична възможност – да избере нов председател на Народното събрание, който да може да бъде натоварен с мандата за служебен кабинет. От формацията подчертаха, че биха подкрепили подобно решение, ако Народното събрание прецени да тръгне по този път.

Президентът отговори, че подобен избор е изцяло в ръцете на депутатите. Тя благодари за предложението и добави, че ще го сподели с останалите парламентарни групи. Йотова обаче изрази съмнение, че има достатъчно време за подобна процедура, като изтъкна, че няма намерение предсрочните избори да бъдат разтегляни във времето.

По време на консултациите държавният глава посочи, че разговорите с партиите не са формалност и че предстоят трудни месеци, в които основната цел трябва да бъдат прозрачни и честни избори, както и нормално функциониране на държавата. Тя напомни, че президентът може да избира между ограничен брой кандидати за служебен премиер, като част от тях вече са отказали.

От ГЕРБ-СДС отбелязаха, че няма да дават конкретни препоръки за личността на бъдещия служебен министър-председател и ще се въздържат от оценки, като за тях най-важна остава безпристрастността на избора. Според Сачева както настоящото правителство в оставка, така и евентуалният служебен кабинет ще работят с ограничен мандат и трудно ще могат да отговорят на всички обществени очаквания.

Консултациите при президента продължават и с останалите парламентарни групи, а от избора на служебен премиер ще зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, които трябва да се проведат в рамките на два месеца.