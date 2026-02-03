Разследващите проверяват и трети салон за незаконно видеозаснемане

Започват проверки и в други козметични салони след скандала с изтекли снимки и видеозаписи от камери, заснели голи клиентки. По данни на „Нова телевизия“ разследващите вече проверяват и трета фирма за лазерна епилация, за да установят дали и там е имало незаконно видеонаблюдение. Фирмата разполага с обекти в Бургас, Ямбол и Пловдив. Паралелно с това се разследват поне 15 интернет сайта със съдържание, засягащо и мъже, тъй като има данни, че и техни записи са били разпространявани от козметични студиа.

Прокуратурата проучва дали случаят е свързан с организирана нелегална мрежа за търговия с интимни изображения и видеа. Вече е прието, че разпространяваните материали са порнографски, а при доказване на престъпление наказанието може да бъде между 3 и 6 години затвор и глоба до 10 000 лева.

Междувременно броят на жените, които се разпознават във видеоклипове, качени в порнографски сайтове, продължава да расте. Само за един ден 80 жени са подали сигнали. Сред жалбите има и такива от 17-годишни момичета, а се очаква сигнал да подаде и 15-годишна, която към момента е най-младата известна жертва.

Адвокатът по медицинско право Мария Петрова коментира в ефина на обществената телевизия, че събирането на чувствителни лични данни не бива да се извършва без ясна цел и информираност. Тя подчерта, че хората трябва да знаят какви данни се събират и как ще бъдат използвани, тъй като подобна информация може да послужи за изнудване.

По думите ѝ камерите по принцип не трябва да бъдат поставяни в помещения, където хората се събличат, а извън самите студиа. Тя отбеляза, че макар Регионалните здравни инспекции да контролират откриването на козметични салони, няма ясна регулация за точното разположение на камерите, стига те да не са в самите работни и интимни помещения. Адвокат Петрова подчерта, че наличието на камери в санитарни или интимни зони е напълно недопустимо.