OpenAI търси алтернативи на AI чиповете на Nvidia

Американската компания OpenAI е недоволна от някои от най-новите чипове на Nvidia и търси алтернативи за изкуствен интелект (ИИ), съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници.

Промяната в стратегията на разработчика на ChatGPT е свързана, според компанията, „с нарастващото значение на микропроцесорите, използвани за извършване на специфични елементи от извода на изкуствен интелект“ – процесът, чрез който моделът на ИИ отговаря на заявки и запитвания на клиенти.

Решението на OpenAI и други компании да търсят алтернативи на пазара на чипове за AI извод е „сериозен тест за господството на Nvidia“ в областта на изкуствения интелект и идва на фона на двустранни инвестиционни разговори, се посочва в изданието.

Nvidia продължава да доминира на пазара на чипове,

използвани за обучение на големи AI модели, докато този процес се е превърнал в „нов конкурентен фронт“.

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг обяви преди това, че американската технологична компания, която ръководи,

планира да коригира финансирането си за стартъпа OpenAI. Той заяви, че компанията „определено ще участва във финансирането, защото това е добра инвестиция“, но не уточни точната сума, която корпорацията планира да инвестира в OpenAI.

Преди се очакваше производителят на графични карти да инвестира 100 милиарда долара в разработчика на ChatGPT. На 30 януари The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на източници, че планът за финансиране на OpenAI е бил замразен поради опасения в Nvidia относно потенциалната сделка.