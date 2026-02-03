РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От днес вече пътуваме и с еднодневна винетка за леките автомобили

винетка

От 00:00 ч. днес, 3 февруари 2026 г., се въвежда и еднодневна винетка за леките автомобили. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа. Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час. Например, ако бъде активирана в 10:00:00 ч. на 5 февруари, то тя ще бъде валидна до 09:59:59 ч. на 6 февруари. Цената ѝ е 4,09 евро (8 лв.). Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване, уточняват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Еднодневната винетка, наред с останалите, е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.  

Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само, ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта.

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева.

Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите.

Германия ще позволи на пенсионерите да печелят до 2000 евро месечно без данъци

Цените на винетките са следните:

•          Годишна – 49,60 евро (97 лв.),

•          Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.),

•          Месечна – 15,34 евро (30 лв.),

•          Седмична – 7,67 евро (15 лв.),

•          Уикенд – 5,11 евро (10 лв.),

•          Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.).

Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.

Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.