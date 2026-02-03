Мъск залага на изкуствения интелект в космоса със сливането на SpaceX и xAI

SpaceX на Илон Мъск придоби компанията за изкуствен интелект xAI, обединявайки двете му най-амбициозни начинания в най-ценната частна компания в света. Според Мъск сливането бележи „следващата книга“ в мисията на двете компании и подчертава ключовата роля на изкуствения интелект в бъдещето на космическите изследвания.

В петък 30 януари SpaceX е поискала разрешение от Федералната комисия по комуникациите (FCC) да изстреля съзвездие от 1 милион сателита в орбита. В заявлението се посочва, че целта е да се осигури мрежа от захранвани със слънчева енергия центрове за данни, които да „поемат експлозивния ръст на нуждите от данни, предизвикан от ИИ“.

Мъск заяви, че според неговите оценки „най-ниската цена за изчислителна мощ за ИИ ще бъде в космоса“ в рамките на две до три години.

Мъск е поредният технологичен лидер, който настоява за повече изчислителна мощ в ерата на ИИ. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг каза миналата година, че следващото поколение ИИ модели ще изисква „100 пъти“ повече енергия от по-старите модели. Според Goldman Sachs се очаква търсенето на електроенергия от центровете за данни да нарасне със 165% до 2030 година.

В същото време технологичните гиганти наливат милиарди долари в инфраструктура, свързана с ИИ, за да посрещнат това търсене. Microsoft съобщи миналата седмица, че е похарчила 37.5 милиарда долара през последното тримесечие на 2025 г. за капиталови разходи като центрове за данни, докато Meta е инвестирала 22.14 милиарда долара.

SpaceX беше оценена на около 800 млрд. долара в края на 2025 г., а xAI – на 230 млрд. долара при последния си инвестиционен кръг. Сделката идва на фона на нарастващата нужда от изчислителна мощ за ИИ, като Мъск залага на изграждането на соларно захранвани центрове за данни в космоса чрез мащабна сателитна мрежа.

Сливането се случва преди планираното първично публично предлагане (IPO) на SpaceX, което може да бъде оценено на около 1.5 трилиона долара и да се превърне в едно от най-големите в историята. Очаква се обединението да засили възможностите за финансиране и да увеличи още повече състоянието на Мъск, който вече е най-богатият човек в света.

