Денят по диагонал – 3 февруари 2026 г.

Кръстьо Пеев: Шест пъти настъпваме една и съща мотика, кое ще ни спре седмия път? (част 2)

„Обществен съвет Несебър“ има пълна готовност да опази честността на вота в региона, убеден е Кръстьо Пеев.

Партиите на силата, за съжаление, работят брилянтно по места, партиите на демокрацията не показват консолидация и представителност.

Демократичните хора и партии в България допуснахме патриотизмът да стане територия на кресливи радикали. Родолюбието се маргинализира. Изведнъж стана срамно да си демократ и либерал. А Левски, Раковски и възрожденците се определяха като демократи и либерали. Те са живели под ботуша и са знаели как работи той.

Турция се подготвя да бъде домакин на преговори между САЩ и Иран в Истанбул на 6 февруари

Турция планира да бъде домакин на преговори на високо равнище между Съединените щати и Иран на 6 февруари, чиято цел е деескалация на напрежението между двете страни, съобщи ексклузивно агенция „Блумбърг“ на 3 февруари. Очаква се на срещата на върха в Истанбул да присъстват пратеникът от американска страна Стив Уиткоф, зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър и иранският външен министър Абас Арагчи, твърдят запознати с въпроса източници. Турският външен министър Хакан Фидан пък очаква да се включат и някои регионални сили.

Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса по разследването „Епстийн“

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и съпругата му, бивш държавен секретар Хилари Клинтън, ще дадат показания в рамките на разследване на Конгреса по случая с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде БНТ.

Решението идва след предупреждение, че при отказ двамата могат да бъдат подведени под отговорност за неуважение към Конгреса – ход, който би могъл да доведе и до наказателни обвинения.

Кой допусна тежко въоръжени „рейнджъри“ да обикалят горите?

Случаят с тримата убити край хижа „Петрохан“ рисува потресаваща картина, в която оръжия, мълчание на институциите и самопровъзгласени „пазители на гората“ се преплитат в опасна смесица. В социалните мрежи валят какви ли не предположения, сред които, че застреляните мъже са членове на „дървената мафия“ и са охранявали сечта, както и че са били наемници, изпълняващи специални поръчки.

Значително поскъпване на редица услуги през януари отчете НСИ

НАП наблюдава близо 10 000 фризьори, козметици и маникюристи

Националният статистически институт (НСИ) отчете значително поскъпване на редица услуги през януари 2026 г. спрямо същия месец на 2025 година. Най-силно са се увеличили цените на услуги, свързани с лична грижа, развлечения, ресторантьорство и хотелиерство.

19 април е най-реалистичната дата за изборите, служебен премиер „през Пеевски“ е неприемлив, заявиха от ПП-ДБ след консултациите при президента

29 март вече не е реалистична дата за предсрочни парламентарни избори, а най-разумният вариант е вотът да се проведе на 19 април. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след консултациите при президента Илияна Йотова за назначаването на служебен министър-председател.

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

