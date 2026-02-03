Денят по диагонал – 3 февруари 2026 г.

Кръстьо Пеев: Шест пъти настъпваме една и съща мотика, кое ще ни спре седмия път? (част 2)
„Обществен съвет Несебър“ има пълна готовност да опази честността на вота в региона, убеден е Кръстьо Пеев.
Партиите на силата, за съжаление, работят брилянтно по места, партиите на демокрацията не показват консолидация и представителност.
Демократичните хора и партии в България допуснахме патриотизмът да стане територия на кресливи радикали. Родолюбието се маргинализира. Изведнъж стана срамно да си демократ и либерал. А Левски, Раковски и възрожденците се определяха като демократи и либерали. Те са живели под ботуша и са знаели как работи той.
Турция се подготвя да бъде домакин на преговори между САЩ и Иран в Истанбул на 6 февруари
Турция планира да бъде домакин на преговори на високо равнище между Съединените щати и Иран на 6 февруари, чиято цел е деескалация на напрежението между двете страни, съобщи ексклузивно агенция „Блумбърг“ на 3 февруари. Очаква се на срещата на върха в Истанбул да присъстват пратеникът от американска страна Стив Уиткоф, зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър и иранският външен министър Абас Арагчи, твърдят запознати с въпроса източници. Турският външен министър Хакан Фидан пък очаква да се включат и някои регионални сили.
Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса по разследването „Епстийн“
Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и съпругата му, бивш държавен секретар Хилари Клинтън, ще дадат показания в рамките на разследване на Конгреса по случая с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде БНТ.
Решението идва след предупреждение, че при отказ двамата могат да бъдат подведени под отговорност за неуважение към Конгреса – ход, който би могъл да доведе и до наказателни обвинения.
Кой допусна тежко въоръжени „рейнджъри“ да обикалят горите?
Случаят с тримата убити край хижа „Петрохан“ рисува потресаваща картина, в която оръжия, мълчание на институциите и самопровъзгласени „пазители на гората“ се преплитат в опасна смесица. В социалните мрежи валят какви ли не предположения, сред които, че застреляните мъже са членове на „дървената мафия“ и са охранявали сечта, както и че са били наемници, изпълняващи специални поръчки.
Значително поскъпване на редица услуги през януари отчете НСИ
Националният статистически институт (НСИ) отчете значително поскъпване на редица услуги през януари 2026 г. спрямо същия месец на 2025 година. Най-силно са се увеличили цените на услуги, свързани с лична грижа, развлечения, ресторантьорство и хотелиерство.
19 април е най-реалистичната дата за изборите, служебен премиер „през Пеевски“ е неприемлив, заявиха от ПП-ДБ след консултациите при президента
29 март вече не е реалистична дата за предсрочни парламентарни избори, а най-разумният вариант е вотът да се проведе на 19 април. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след консултациите при президента Илияна Йотова за назначаването на служебен министър-председател.