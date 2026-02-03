Борисов призна, че предложението за нов председател на парламента е екстравагантно, но искат да помогнат на Йотова

Всичко е екстравагантно, всичко е екзотика. Това призна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в ефира на bTV по повод предложението на парламентарната му група да предложат нов председател на парламента, който след това да стане служебен премиер. Припомняме, че в рамките на консултациите с президента Илияна Йотова сред отказалите поста бе настоящият председател на 51-ото Народно събрание от ГЕРБ – Рая Назарян.

Борисов определи последните промени в Конституцията, отнасящи се до така наречената Домова книга, като екстравагантни и призна вината на неговата парламентарна група, която също ги подкрепила. Отрече обаче от ГЕРБ да са предлагали конкретните позиции, от които да се избира бъдещият служебен премиер – сподели, че това е било идея, която са обсъждали само представителите на ПП-ДБ и ДПС в лицето на Делян Пеевски, който по онова време бил „променил се за добро“ за представителите на „Продължаваме промяната“.

Борисов подчерта, че когато бил избиран гуверньорът на БНБ, от ГЕРБ държали това да е най-добрият професионалист, докато от ПП-ДБ и ДПС си били „пробутали“ партийните квоти – Андрей Гюров от страна на ПП-ДБ и Петър Чобанов – от ДПС.

Борисов бе категоричен, че както Димитър Радев е бил номинацията на ГЕРБ, защото е бил най-добрият, така и Николай Младенов (бивш министър в първото правителство на Борисов) сега е генерален директор на Съвета за мир, а Мария Габриел (кандидатът на ГЕРБ за премиер в „сглобката“) – е помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО.

Борисов призна, че не е говорил с Илияна Йотова по предложението на ГЕРБ-СДС за нов председател на парламента, но идеята им е да й помогнат. Той говори за това как с отделните парламентарни сили в коалицията са имали уговорки да им подкрепят конкретни предложения.

Като пример даде, че Пеевски е подкрепил основните цели на ГЕРБ – за еврозоната и за реформите по Националния план за възстановяване и устойчивост, а Борисов се съобразил с искането на лидера на „ДПС-Ново начало“ за магазините за хората. По отношение на БСП Борисов им изпълнил желанието за увеличаването на пенсиите по швейцарското правило. Попитан за предложението на „Възраждане“ избирателните секции в страни извън ЕС да бъдат до 20, Борисов бе много лаконичен, като само уточни, че от неговата парламентарна група са приели да го подкрепят.

Той изрази съжаление, че и президентът Румен Радев, и ПП-ДБ не са дали на правителството 20 дни, в които то да си изпълни недовършените задачи. Не прие възражението, че реално кабинетът „Желязков“ продължава да управлява, заявявайки, че то вече не иска да го прави.

„Ние не искаме да управляваме – ние сме се махнали, а те продължават да ни държат в правителството„, подчерта Борисов.

По отношение на протестите, Борисов заяви, че „шапка им свалям“ на ПП-ДБ за това колко бързо са събрали хората. От друга страна добави, че се е случила перфектната буря, защото всички недоволни излезли навън. Уточни и че никога не е подминавал гнева на хората, че правителството е било приело да подаде оставка, но е искало 20 дни отсрочка.

Обясни протестите с грешките на правителството на малцинството, отбелязвайки, че всеки е правел така, че неговага партия да изглежда добре. За изборите в Пазарджик коментира, че от ГЕРБ са оставили другите партии, за да им видят „сеира“. По думите му от ПП-ДБ не се посвенили да се похвалят колко много гласове са спечелили, при положение, че той видял как в ромските махали почнали да гласуват за тях. В същото време Борисов не пожела да каже кои министерства е имал предвид в изявлението си след изборите в Пазарджик, в което той обяви, че има такива – взети от партиите на концесия.

Той призна, че през годините е бил в много сложни коалиции, но с всички в тях се е разделял като с приятели и изброи и Валери Симеонов, и Волен Сидеров, и Христо Иванов, и Петър Москов, и колегите от ПП, и тези от „Алианс за права и свободи“.

На въпрос дали няма да се размени с Румен Радев, кандидатирайки се за президент, Борисов подчерта, че за него президентската институция никога не е била интересна и това го е заявявал още от 2005 г. – 2006 година.

Бе категоричен, че той е докарал ГЕРБ, а покрай него и България в сърцето на Европа, където имат проблеми, каквито у нас няма и даде за пример – проблем с жилищата.

На въпрос дали смята настоящия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за легитимен, Борисов отговори положително, като уточни, че след като в парламента искат те да са независими, то той е държал съдиите да си избират шефовете, както и прокурорите да си избират своите началници. „Вече бях в сглобката и видях как те мислят“ – добави Борисов, визирайки отношението на опозицията към поста на главния прокурор, и отново върна разговора към промяната в Конституцията, отнасяща се до служебните кабинети.

Накрая Борисов завърши с думите, че се гордее с постигнатото за страната – и с влизането в банковия съюз, и с членството в еврозоната, и с Шенген, и с премахването на мониторинговия механизъм, но на изборите ще приеме онова, което му отреди народът, на когото разчита, че ще направи трезва оценка.