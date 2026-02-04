В Абу Даби продължават преговорите за мир между Украйна, Русия и САЩ

Преговарящи екипи на Украйна, Русия и САЩ се събират в Абу Даби, за да продължат да търсят дипломатическо решение на конфликта и начини как да сложат край на четиригодишната война, като основният препъни камък е дългосрочната съдба на териториите в Източна Украйна, съобщава АФП.

Русия, която е окупирала около 20% от украинската територия, заплашва да превземе останалата част от Донецка област, ако преговорите се провалят.

Москва настоява Киев да изтегли войските си от части от Донбас, включително от градове, които са богати на природни ресурси, и поставя това като предварително условие за постигането на сделка. Тя също така иска да получи международно признаване на това, че земята, завзета при инвазията, принадлежи на Русия, съобщава АФП.

Киев държи на позицията си, че конфликтът трябва да бъде замразен по настоящата фронтова линия и отхвърля едностранното изтегляне на силите.

Разговорите ще се състоят в момент, когато Русия продължава да нанася удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Вчера над 1100 сгради в Киев са останали без ток, след като Русия възобнови атаките си срещу енергийната инфраструктура на Украйна след кратък период, през който Москва спря да атакува енергийни съоръжения.

„Това е военно престъпление от страна на Русия„, коментира украинският министър на енергетиката Денис Шмигал.

Отделно от тези атаки вчера Москва нанесе въздушен удар и по жилищен район в град Запорожие, при който загинаха двама младежи. Ранени са били най-малко единайсет души, сред които и дете.

Според президента на Украйна Володимир Зеленски руските удари демонстрират, че Москва възнамерява да продължи войната и не приема сериозно дипломатическите усилия.

От своя страна американският президент Доналд Тръмп отново призова руския си колега Владимир Путин да сложи край на продължаващата почти четири години война.

„Искам той да сложи край на войната„, заяви Тръмп и добави, че Путин все пак е спазил думата си с преустановяването на ударите от 25 януари до 1 февруари.