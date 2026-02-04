Президентът Илияна Йотова ще се срещне с „ДПС-Ново начало“, БСП и ИТН в търсене на служебна власт

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи на „ДПС – Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН) в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Държавният глава ще се срещне с представители на „ДПС – Ново начало“ в 10:00 ч., с „БСП-Обединена левица“ – в 11:30 ч., а с ИТН – в 13:00 часа.

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане“, но още в понеделник от формацията обявиха, че няма да участват в консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи.

„След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов – Пеевски. Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки. „Възраждане” няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите“, коментираха от партията.

Вчера президентът проведе консултации с представители на ГЕРБ-СДС и на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

В началото на срещата с ГЕРБ-СДС вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че основният приоритет е организирането на честни, прозрачни и добре подготвени избори, като подчерта, че президентската институция полага усилия вотът да се състои възможно най-скоро.

ГЕРБ-СДС смята, че пред президента хипотетично има още една възможност за служебен премиер, извън вече обсъжданите имена, ако Илияна Йотова прецени, че сред народните представители има подходящ. Това каза зам.-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по време на срещата с президента. Илияна Йотова отговори, че ще го предложи на останалите парламентарни групи, но предвид малкото време, което има до изборите, не знае дали това е възможно.

От ПП-ДБ са на мнение, че най-подходящата дата за провеждане на избори е 19 април. Обединението подчерта, че не вижда основания да се отваря нова процедура за избор на служебен премиер от списъка с възможности според промените в Конституцията.

Зам.-председателят на парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов определи подобно предложение като „комично“ на този етап, тъй като вече има достатъчно кандидати, заявили готовност да поемат поста.

Миналата седмица Илияна Йотова проведе срещи с всички потенциални кандидати за служебен премиер, предвидени в Конституцията. Готовност да поемат поста заявиха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на институцията Маргарита Николова и Силвия Къдрева.