Кабинетът в оставка решава за годишните бюджети на ключови ведомства

На редовното си заседание от 10.00 часа Министерският съвет в оставка ще обсъди проекти за финансиране на ключови ведомства за 2026 г. – на самото правителство и на няколко отделни министерства – на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на енергетиката и на електронното управление. Предвижда се също одобряване на бюджетите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

На заседанието ще бъдат разгледани и два проекта на решения за предложение до Народното събрание за ратифициране на меморандумите за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2021 – 2028 година. Документите уреждат финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за социално-икономическото развитие на България.

В дневния ред е включен и проект на решение за възлагане на задължения за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт, както и проект за разрешаване пребиваването на няколко научноизследователски кораба в българската част на Черно море във връзка с реализирането на проекта за оптичен кабел „Кардеса“.

Министерският съвет ще разгледа и проект на решение за предоставяне на дерогация от определени разпоредби на Регламент (ЕС) № 833/2014, свързан с ограничителните мерки срещу Русия, дестабилизираща положението в Украйна.

Сред точките са още приемането на годишни доклади за дейността на Съвета за административната реформа и на Съвета по европейските въпроси за 2025 г., както и Националната програма за превенция и информираност за периода 2026 – 2030 година.

Кабинетът ще обсъди и проект на решение за предложение до президента за награждаване на член-кореспондент на БАН – проф. Драга Иванова Тончева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие. Тя е лекар, който се занимава с изследвания на гените, отговорни за шизофренията и някои видове рак, като например на яйчниците и на щитовидната жлеза.