Компаниите за добив на биткойн внедряват AI, за да диверсифицират приходите си

Индексът на щатския долар (DXY) претърпя рязък спад в края на януари 2026 г., като проби ключови нива на подкрепа и достигна многогодишно дъно около 95,8 пункта на 27 януари. Последва частично възстановяване до приблизително 96,6 пункта към 30 януари, но това остават най-ниските нива на индекса от февруари 2022 г. насам. За седмицата DXY се понижи с 2,2%, а на годишна база спадът достига около 11% след значителната корекция през 2025 година.

На този фон цената на биткойн се понижи, докато златото отчете силен ръст и се утвърди като предпочитан защитен актив, а акциите на компаниите за добив на биткойн поскъпнаха рязко, възползвайки се от специфични пазарни и оперативни фактори. Това показват данни от последният седмичен доклад на Binance Research.

Основният фактор за понижаването на долара са противоречивите сигнали от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Докато държавният глава омаловажи поевтиняването на долара, определяйки го като благоприятно за американските износители, министърът на финансите Скот Бесент потвърди ангажимента към политика на „силен долар“. Това разминаване засили пазарната несигурност, повиши волатилността и подкрепи мечите нагласи спрямо щатската валута.

На този фон

биткойн не успя да се възползва от слабия долар и поевтиня с 5,8% през седмицата.

За разлика от него, златото поскъпна с 9,3%, утвърждавайки се като предпочитан хедж срещу обезценяване на фиатните валути. Според стратези на JPMorgan, текущата слабост на долара се дължи основно на краткосрочни пазарни настроения, а не на фундаментални макроикономически промени, като се очаква стабилизация с укрепването на икономиката на САЩ. В този контекст биткойн все по-често се възприема като рисков актив, зависим от пазарната ликвидност, докато благородните метали остават основен бенефициент от диверсификацията извън долара.

Въпреки спада в цената на биткойн, акциите на компаниите за добив отбелязаха силен ръст

в началото на миналата седмица, особено на 27 и 28 януари. Основният катализатор беше тежка зимна буря в САЩ, която доведе до мащабни прекъсвания на миньорските операции, рязко понижение на глобалния биткойн хешрейт и по-слаба конкуренция за блок награди. Това позволи на добре подготвените оператори да увеличат рентабилността си, докато по-слабите участници бяха принудени временно да спрат дейност.

Бурята, известна като Winter Storm Fern, засегна ключови региони за добив на биткойн, като Тексас и доведе до спад на глобалния хешрейт с около 40% до седеммесечно дъно. Големи пулове като Foundry USA загубиха до 60% от капацитета си след като операторите доброволно ограничиха дейността си, за да избегнат претоварване на електропреносните мрежи и рязко покачване на енергийните разходи. В отделни случаи Биткойн миньорите успяха да повишат маржовете си с до 150%, като временно преустановиха копаенето и продаваха електроенергия обратно на претоварените мрежи.

Паралелно с тези краткосрочни фактори, продължава и дългосрочната трансформация в сектора.

Все повече компании за добив на биткойн се насочват към изкуствен интелект (AI) и високопроизводителни изчисления (HPC), за да диверсифицират приходите си след халвинга през 2024 г., който сви наградите и маржовете.

Компании като IREN, CIFR, HUT и Bitfarms преоборудват центровете си за данни за AI натоварвания и сключват многомилиардни договори с технологични гиганти като Microsoft и Amazon. Очакванията са, че при компаниите с активни AI договори приходите от добив на биткойн могат да спаднат под 20% от общите постъпления до края на 2026 г., което позиционира миньорите като важни участници в бързоразвиващия се AI сектор.

Предстоящата седмица: Какво да очакваме

Уорш, известен с по-строгата си позиция по отношение на инфлацията и критиките си към предишни политики на Фед, би могъл да настоява за затягане на паричните условия, което потенциално би оказало натиск върху рискови активи като биткойн. За разлика от него, пазарно ориентираният опит на Рийдър може да доведе до по-умерена политика и да подкрепи настроенията в крипто и технологичния сектор.

През седмицата вниманието на пазарите ще бъде насочено и към ключови макроикономически индикатори, включително данните за ISM PMI в промишлеността, броя на свободните работни места по JOLTS и активността в сектора на услугите. Тези показатели ще дадат по-ясна представа дали слабостта в производството се задълбочава и дали услугите продължават да поддържат икономическия растеж.

Основният пазарен тест обаче ще дойде с публикуването на данните за пазара на труда,

включително първоначалните молби за помощи при безработица и месечния доклад за заетостта. Силни трудови показатели биха могли да затвърдят очакванията за по-дълго задържане на високите лихви, оказвайки натиск върху рисковите активи, докато по-слаби данни могат да засилят надеждите за бъдещо облекчаване на паричната политика и да подкрепят акциите и дигиталните активи.

В криптосектора вниманието ще бъде насочено и към Digital Assets Forum в Лондон –

ключово институционално събитие, което може да донесе сигнали за нови партньорства, регулаторни насоки и развитието на екосистемата на фона на засилената макроикономическа несигурност.

Пазарите вероятно ще останат силно волатилни, особено около публикуването на данните за заетостта. Разочароващи трудови показатели могат да засилят риск-оф настроенията, докато устойчиви данни биха подкрепили по-широк апетит към риск, като инвеститорите ще следят внимателно и последните изказвания на представители на Федералния резерв за допълнителен контекст.