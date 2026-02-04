РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Финалните консултации за служебен премиер между президента Йотова и партиите ще са на 10 февруари

Финалните консултации за служебен премиер между президента Йотова и партиите на 10 февруари

Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Величие“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.