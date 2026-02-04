Гюров и Главчев са политически обвързани – служебният премиер трябва да е без партийна окраска, подчертаха от ИТН

Фокусът на консултациите при президента Илияна Йотова с „Има такъв народ“ бе върху двама от възможните кандидати за служебен министър-председател – подуправителя на БНБ Андрей Гюров и шефът на Сметната палата Димитър Главчев, които от ИТН определиха като ясно политически обвързани фигури.

На „Дондуков 2“ председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов заяви, че Гюров е бивш председател на парламентарна група на „Продължаваме промяната“, а Главчев е бил председател на Народното събрание от квотата на ГЕРБ. По думите на Йорданов, именно това ги прави политически оцветени и неподходящи за фигура, която трябва да гарантира безпристрастност в навечерието на избори.

„От останалите трима кандидати изборът е Ваша отговорност, но би било разумно да се търси човек, който не е партийно ангажиран“, посочи депутатът, като подчерта, че петте имена са наложени на президента след конституционните промени.

Държавният глава отбеляза, че президентската институция е силно ограничена в избора си и напомни, че всички кандидати в „домовата книга“ са били избирани в миналото от парламентарни мнозинства, което неминуемо ги поставя в политически контекст.

Зам.-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов допълни, че държавният глава не бива да се влияе от външен натиск и че служебният премиер трябва да бъде максимално дистанциран от партийната политика, за да не се допусне „управление през задния вход“.

Павела Митова изтъкна, че отговорността за избора на служебен премиер не е само на президента, а и на политическите сили, които са променили Конституцията и са ограничили възможните варианти. Според нея именно те не бива впоследствие да прехвърлят вината върху държавния глава.

След края на консултациите Илияна Йотова трябва да избере служебен министър-председател измежду петима кандидати – подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички – Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Решението на парламента ще определи и датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да се проведат в срок до два месеца от назначаването на служебното правителство.