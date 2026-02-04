Съдът отваря прозорец с възможности за участие на Марин льо Пен в изборите

В Париж, по време на апелативния процес за злоупотреба със средства от членове на Европейския парламент, обвиненията бяха смекчени по един пункт. Прокуратурата вече не настоява за незабавно лишаване от право на глас на лидера на френската крайнодясна партия Марин льо Пен. Шансовете ѝ за участие в президентските избори през 2027 г. сега изглеждат минимални, но не и нулеви.

Във вторник вечерта, 3 февруари, Главната прокуратура на Париж представи своите констатации по делото за злоупотреба със средства от членове на Европейския парламент. Прокурорите все още искат четиригодишна присъда за Марин льо Пен, три от които условна, едната под домашен арест с електронна гривна, глоба от 100 000 евро и, най-важното, петгодишна забрана за участие в избори.

Но има важна новина. За разлика от пресъдата на първа инстанция от 31 март 2025 г.,

прокуратурата не настоява за незабавно прилагане на забраната за участие в изборите.

Тази разлика е от решаващо значение. На първа инстанция съдът не само осъди лидера на Национален фронт на пет години политическа дисквалификация, но и направи тази присъда незабавно изпълнима, като автоматично ѝ забрани да се кандидатира за президент през 2027 година. При обжалване прокуратурата отхвърля тази мярка, като изрично заявява, че статутът на Марин льо Пен като потенциален кандидат изисква специално внимание, за да се избегне лишаването на избирателите от избор до окончателното съдебно решение.

Това обаче не означава смекчаване на позицията на прокуратурата по същество.

Прокурорите настояват, че от 2004 до 2016 г. партията на Жан-Мари льо Пен, а по-късно и под ръководството на Марин льо Пен, е създала и е управлявала „структуриран, добре обмислен и добре смазан“ механизъм за финансиране на партийния персонал за сметка на Европейския парламент. Според прокуратурата, Марин льо Пен лично е присвоила 474 000 евро, за да плати на четирима фиктивни асистенти. Обвинителният акт я посочва като „лидер“ на престъпната група: тя е определяла правилата, назначавала е асистентите и е контролирала реалното им наемане в интерес на партията.

Ако Апелативният съд в Париж, чието решение се очаква през юни, потвърди петгодишната забрана, но се откаже от незабавното ѝ прилагане, Марин льо Пен ще запази възможността да подаде касационна жалба. Такава жалба би имала суспензивно действие. В този случай окончателно решение не би могло да бъде взето до края на 2026 г. или началото на 2027 година. Върховният съд вече е посочил възможността си да разгледа делото в рамките на тези срокове.

Теоретично това оставя на Марин льо Пен тесен, но реалистичен прозорец за участие в президентската кампания.

Това обаче създава правна несигурност, която дори експертите обсъждат. Според едно тълкуване, апелативна присъда, потвърждаваща неизбежността на наказанието, би могла автоматично да върне делото на първа инстанция, като по този начин реактивира незабавната забрана.

При тези обстоятелства, Национален фронт може да се насочи към замяна на своя кандидат за президент. Този кандидат тогава би бил Джордан Бардела, който не участва официално в процеса. Нещо повече, дори преди решението на съда, мнозинството от избирателите на Национален фронт, според анкета, проведена от Института Elabe за BFMTV и публикувана на 14 януари, заявиха, че биха предпочели Джордан Бардела за кандидат. Общо 58% от анкетираните го смятат за най-добрия представител на партията, докато 35% все още подкрепят Марин льо Пен.

Тази тенденция беше потвърдена от анкетите на Odoxa и Mascaret, проведени на 21 и 22 януари за Public Senat. Джордан Бардела оглави класацията на политиците, ползващи се с най-голяма подкрепа и предизвикващи най-много симпатии. Той е изпреварил Марин льо Пен, която многократно е заявявала, че дори победа в процеса на обжалване няколко месеца след началото на кампанията би била безполезна: няма да остане време за пълноценно завръщане в президентската надпревара. Предстои да видим какво ще реши лидерът на партията: дали да се кандидатира за поста, рискувайки да остави движението без кандидат, или да отстъпи мястото на своя „номер две“ предварително.