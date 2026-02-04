Хижата и НПО-то в Петрохан са били разследвани 2 години от ДАНС

ДАНС от две години са разследвали неправителствената организация – Национална агенция за контрол на защитените територии, основана от Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев – тримата мъже, чиито тела бяха намерени край хижа в района на прохода “Петрохан”. Това обяви Димитър Куманов от сдружение „Балканка“ пред NOVA.

Той разказа, че още от 2022 г. планинари били спирани от въоръжени мъже край хижата, които им искали личните документи, както и обяснения какво правят в района. Край хижата е имало и заградена площ с електропастири, бариери, табели за забранен достъп и камери.

Куманов допълни, че Националната агенция за контрол на защитените територии била сключила споразумение с Министерството на околната среда и водите през февруари 2022 година, малко след регистрацията си, като в него се говорило за регулаторни функции, които били присъщи само за държавни органи. По случая е имало проверки от Изпълнителната агенция по горите, която е установила незаконно заграждане.

Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани“ уточни пред телевизията, че по време на сключването на рамковото споразумение между екоминистерството и „Националната агенция за контрол на защитените територии“ той е бил съветник за връзка с природозащитните организации, което му е дало възможност да се запознае с казуса отвътре.

„Тези хора не ни бяха познати. След сигнала на Димитър Куманов започнах да се интересувам и тогава видях споразумението. Документът няма реална правна стойност и не упълномощава организацията да извършва каквито и да било контролни или охранителни дейности”, заяви Ковачев.

Той отбеляза, че няма информация организацията да е била полезна с реална природозащитна дейност, като сигнали за бракониерство, незаконна сеч или други нарушения. Не е ясно обаче дали проверката на ДАНС е започнала след въпросния сигнал или е била по друга линия.

Полицията издирва поне двама души, единият от които е непълнолетно момче, във връзка с инцидента, съобщи БНР, позовавайки се на свои източници. Все още се изяснява и конкретната причина за смъртта на тримата мъже. Все още в неизвестност е соченият за собственик на хижата Ивайло Калушев, закупил сградата от бащата на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова. Има данни, че той е привличал в групата непълнолетни, дори и малолетни.

Повече яснота по случая трябва да внесат днешните аутопсиите на телата, като най-актуалните версии се свеждат до евентуално ритуално самоубийство в предполагаемата секта.