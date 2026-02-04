РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Видеа от гинекологичен кабинет в София се появиха в порносайтове

хакери

В интернет отново се появиха видеоклипове от сайтове за възрастни, заснети със скрити камери. Този път става дума за кадри от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че се намира в София. На записите се виждат жени по време на медицински прегледи, заснети без тяхно знание чрез камера, поставена в ъгъла на кабинета. Част от клиповете са публикувани в платени платформи, съобщава „Нова телевизия“.

По информация на „Би Ти Ви“ кабинетът се намира в столичния квартал „Гео Милев“. Пред медията от ГДБОП са коментирали, че към момента нямат сигнали за въпросния гинекологичен кабинет.

Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за лазерна епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях – малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.

От прокуратурата и полицията в Бургас са поискали от ФБР и Интерпол съдействие за сваляне на кадрите от сайтовете за възрастни.

