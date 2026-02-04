Археолози против предоставянето на част от острова „Св. Св. Кирик и Юлита“ на „Пристанищна инфраструктура“

Археолози и реставратори от БАН и Софийския университет ще връчат днес подписка, в която настояват да се отмени решението на правителството, с което управлението на голяма част от острова „Св. Св. Кирик и Юлита“ при Созопол ще бъде предоставено за управление на държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Припомняме, че преди на 21 януари вицепремиерът Гроздан Караджов обяви, че с решение на кабинета островът се връща за управление на транспортното министерство, защото Созопол не разполага със специализиран терминал за обслужване на туристически кораби, а се използва рибарското пристанище.

Археолозите и реставраторите обаче се опасяват, че на острова ще се изгради яхтена марина с туристическа инфраструктура, а отделно от това ще се обособи паркинг.

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев изрази съмнения пред кореспондент на БНР, че зад промяната стоят комерсиални цели.

От Министерството на културата излязоха с позиция, че островът е сред най-значимите археологически обекти в страната и е в напреднала фаза да се превърне в регионален център на ЮНЕСКО. От екипа на министър Мариан Бачев уточниха и че намиращият се там музеен комплекс ще бъде администриран от Центъра за подводна археология.