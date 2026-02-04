РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кръстьо Пеев: Точка първа в дневния ред на България е да разбием мафията (част 3)

Крайно време е българското общество да започне да борави с универсалните истини, смята Кръстьо Пеев

Когато критикувам кмета на Несебър, предпочитам той да ме съди, за да докажа тезите си и публично да се чуе гласът ми.

Когато корупцията съществува, крадците не ги интересува дали крадат в левове, евро, долари или рубли.

Независимо от различията във възгледите си, всички честни хора е нас трябва да се обединят срещу корупцията. Едва след обща победа над мафията можем да съпоставяме различията си относно цивилизационния си избор.

Политическата ситуация днес изисква риск, смелост, обединение. Но и компромиси.

Не може партиите да изпращат в регионите хора от централното си ръководство и да очакват да печелят избори по места.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ общественикът Кръстьо Пеев, създател на „Обществен съвет Несебър“.

Още от интервюто:

Каква част от българските избиратели взимат информирано решение на вота?

Какъв е миксът от възгледи сред недоволните в България?

Възможно ли е да си почитател на автокрации и същевременно да се бориш с корупция?

Как да се обединят демократи с различни възгледи?

Вижте първата и втората част от интервюто с Кръстьо Пеев

Кръстьо Пеев: И нацията, и общините се управляват по модела на модерния феодализъм (част 1)
Кръстьо Пеев: Шест пъти настъпваме една и съща мотика, кое ще ни спре седмия път? (част 2)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

