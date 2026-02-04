„Хюман райтс уоч“: САЩ вървят към авторитаризъм при управлението на Тръмп

Съединените щати вървят в посока авторитаризъм, а демокрацията и човешките права са подложени на сериозен натиск. Това е основният извод в годишния доклад на неправителствената организация „Хюман райтс уоч“, цитиран от Франс прес. Според правозащитниците завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом е ускорило негативната тенденция в областта на човешките права, която вече се наблюдава в глобален мащаб под влиянието на Русия и Китай, предава БТА.

В доклада се посочва, че международният ред, основан на правила, се разпада, а в САЩ администрацията на Тръмп демонстрира открито пренебрежение към основни права. Организацията изтъква действия като масирани операции на федералната имиграционна служба с използване на ненужно насилие, злоупотреби с правомощия и нарушения на човешките права, включително в щата Минесота. Според „Хюман райтс уоч“ расовото и етническо набелязване на „изкупителни жертви“, репресиите срещу политически опоненти и опитите за отслабване на механизмите за контрол и баланс очертават целенасочено приплъзване към авторитарно управление.

Организацията повтаря и обвиненията си, че САЩ са извършили насилствени изчезвания, като са изпратили стотици венецуелски мигранти в затвор с висока степен на сигурност в Салвадор – действие, което според международното право представлява тежко престъпление. В по-широк контекст докладът отбелязва, че нивото на демокрация в света е спаднало до равнищата от средата на 80-те години на миналия век, като заедно с Русия и Китай, и САЩ днес са по-малко свободни, отколкото преди две десетилетия.

Изпълнителният директор на „Хюман райтс уоч“ Филип Болопион предупреждава, че движението за защита на човешките права е под силен натиск както от авторитарни режими, така и от администрацията на Тръмп. По думите му ООН е отслабена и поставена в отбранителна позиция, а гражданските организации все по-трудно работят свободно. В този контекст правозащитната организация призовава за създаване на нов стратегически съюз между „средни сили“, обединени около демократични ценности и международното право.

Докладът отбелязва, че България е спомената само накратко – с високи нива на риск от бедност и слабо изпълнение на препоръките на Европейския съюз в областта на върховенството на закона.