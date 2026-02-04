Преговорите между САЩ и Иран бяха преместени в Оман за 6 февруари

Преговорите между САЩ и Иран бяха преместени в Оман. Вашингтон е насрочил среща с Техеран за този петък, 6 февруари. Според иранското външно министерство, тема на разговор може да бъде ново ядрено споразумение. Това са първите разговори между страните след ударите на САЩ срещу Ислямската република лятото на 2025 година.

През юни сили на Пентагона бомбардираха три ядрени съоръжения в Иран. Тогава Доналд Тръмп определи атаката като цел за елиминиране на заплахата от Техеран.

Сега, според американския президент,

Иран е готов да обсъди ядрено споразумение и преговорите вече са в ход,

заяви стопанинът на Белия дом. Медиите отбелязват, че САЩ няма да атакуват Ислямската република преди началото на преговорите. Този риск съществува от началото на годината, когато Вашингтон изпрати група самолетоносачи с 5000 войници в Близкия изток.

Няколко инцидента са станали и край бреговете на Иран.

Ройтерс съобщава, че иранският дрон „Шахед“ е летял към самолетоносача „Абрахам Линкълн“ „с неясни намерения“, според американски военни командири в региона. Дронът е свален от изтребител F-35 при самозащита. По-късно Пентагонът уточни, че дронът „агресивно се е приближил до кораба“, но няма жертви. Групата самолетоносачи в Персийския залив е най-видимата част от военното присъствие на Вашингтон в Близкия изток, отбелязва агенцията. Тя е била разположена до бреговете на Иран след вълна от антиправителствени протести в Ислямската република. По време на размириците Вашингтон заплаши Техеран с намеса и предотвратяване на репресии срещу демонстрантите. По-късно Доналд Тръмп поиска отстъпки от иранското правителство по отношение на ядрената му програма и от миналата седмица заяви, че Иран „сериозно обсъжда този въпрос“.

Иранската информационна агенция „Тасним“ косвено съобщи за инцидента в Персийския залив. Дронът е провеждал разузнаване в открити води и е изпълнявал нормалната си и законна мисия, според източници в иранските военни. Устройството е успяло да предаде получените изображения, но след това е загубило контакт с дрона. Източници на Тасним потвърдиха загубата на сигнал, но не разкриха причината.

В същия ден въоръжени ирански лодки се опитаха да прехванат танкера Stena Imperative, плаващ под американски флаг,

в Ормузкия проток, според The ​​Wall Street Journal. Източници от консултантската фирма Vanguard съобщават, че екипажът на лодката е поискал екипажът да спре двигателя и да се подготви за качване. Корабът обаче ускорил и продължил. По-късно американски разрушител се приближил и ескортирал танкера.

И двата инцидента рискуват да провалят дипломатическите усилия на Вашингтон,

според експерти на Bloomberg. Те казват, че със засиленото военно присъствие на САЩ в региона залозите са по-високи от всякога.

Междувременно, преговорите между САЩ и Иран, насрочени за края на седмицата, са се сблъскали с пречка, според източници на CNN. Техеран поиска не само те да бъдат преместени от Истанбул, но и регионални участници, включително дипломати от Египет, Катар, Саудитска Арабия и други арабски страни, да не участват в срещата.