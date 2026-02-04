Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича утре

Този четвъртък изтича последният останал договор за контрол над ядрените оръжия между Русия и Съединените щати, с което за първи път от повече от половин век отпадат ограниченията върху двата най-големи ядрени арсенала в света.

Прекратяването на договора „Нов СТАРТ“ създава условия за неконтролирана ядрена надпревара.

Документът бе подписан през 2010 година между тогавашния лидер на САЩ Барак Обама и неговия руски колега Дмитрий Медведев. Първоначално трябваше да изтече през 2021 г., но бе удължен с още пет години. Той ограничаваше всяка от двете държави до максимум 1 550 ядрени бойни глави и не повече от 700 разположени ракети и стратегически бомбардировачи, готови за употреба.

Руският президент Владимир Путин заяви готовност Москва да спазва ограниченията още една година, ако Вашингтон направи същото, но Доналд Тръмп засега не е поел ясен ангажимент за удължаване на споразумението.

По думите на представител на Белия дом пред Асошиейтед прес Тръмп неведнъж е изразявал желание да се запазят лимитите върху ядрените оръжия и да се включи Китай в бъдещи преговори за контрол над въоръженията. Решението обаче ще бъде взето „в собствен времеви график“ на американския държавен глава.