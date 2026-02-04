РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Лидерите на Китай и Русия затвърдиха взаимната си подкрепа

Китайският президент Си Дзинпин и руският президент Владимир Путин изразиха взаимна подкрепа за двустранните отношения по време на видеоконферентен разговор, проведен в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната на Москва срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Путин определи отношенията между Москва и Пекин като важен стабилизиращ фактор в период на нарастваща глобална нестабилност. А Си призова двете страни да изготвят „голям план“ за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество, като подчерта, че отношенията се движат в правилната посока.

Според Путин разговорът се е провел в „символичен ден според китайския народен календар“. „Днес е Ли Чин, първият ден на пролетта, след което студовете отминават, настъпва обновление и началото на нов цикъл в природата“, отбеляза той.

Двете държави обявиха стратегическо партньорство „без ограничения“ само дни преди Путин да изпрати десетки хиляди войници в Украйна през февруари 2022 година. Оттогава насам Китай се превърна в ключов икономически спасителен пояс за Русия, като значително увеличи търговията със северния си съсед, докато западните държави налагаха санкции срещу Москва.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.