Лидерите на Китай и Русия затвърдиха взаимната си подкрепа

Китайският президент Си Дзинпин и руският президент Владимир Путин изразиха взаимна подкрепа за двустранните отношения по време на видеоконферентен разговор, проведен в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната на Москва срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Путин определи отношенията между Москва и Пекин като важен стабилизиращ фактор в период на нарастваща глобална нестабилност. А Си призова двете страни да изготвят „голям план“ за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество, като подчерта, че отношенията се движат в правилната посока.

Според Путин разговорът се е провел в „символичен ден според китайския народен календар“. „Днес е Ли Чин, първият ден на пролетта, след което студовете отминават, настъпва обновление и началото на нов цикъл в природата“, отбеляза той.

Двете държави обявиха стратегическо партньорство „без ограничения“ само дни преди Путин да изпрати десетки хиляди войници в Украйна през февруари 2022 година. Оттогава насам Китай се превърна в ключов икономически спасителен пояс за Русия, като значително увеличи търговията със северния си съсед, докато западните държави налагаха санкции срещу Москва.