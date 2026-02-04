Денят по диагонал – 4 февруари 2026 г.

От днес започват извънредни проверки на електроразпределителните компании и крайните доставчици на ток за битовите потребители. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков след заседанието на Министерския съвет. Министерството е в постоянен контакт с КЕВР и ще разглежда всеки случай поотделно.

Когато корупцията съществува, крадците не ги интересува дали крадат в левове, евро, долари или рубли. Независимо от различията във възгледите си, всички честни хора е нас трябва да се обединят срещу корупцията. Едва след обща победа над мафията можем да съпоставяме различията си относно цивилизационния си избор. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ общественикът Кръстьо Пеев, създател на „Обществен съвет Несебър“.

Ставащото в БСП все повече прилича на водевил, а не на гръцка трагедия. Трагическите нюанси се ограничават до факта, че за пръв път от началото на прехода социалистическата партия е изправена пред реална опасност да не попадне в следващия парламент. Нещо повече, една от основните причини за възможния електорален срив – появата на нова формация начело с Румен Радев – може да доведе до трайно изпадане на червените в долните политически дивизии на страната. Разбира се, вината не е в бившия президент.

ДАНС от две години са разследвали неправителствената организация – Национална агенция за контрол на защитените територии, основана от Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев – тримата мъже, чиито тела бяха намерени край хижа в района на прохода “Петрохан”. Това заяви Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.

Преговорите между САЩ и Иран бяха преместени в Оман. Вашингтон е насрочил среща с Техеран за този петък, 6 февруари. Според иранското външно министерство може да бъде обсъдено ново ядрено споразумение. Това са първите разговори между страните след ударите на САЩ срещу Ислямската република през лятото на 2025 година. Сега, според американския президент, Иран е готов да обсъди ядрено споразумение и консултациите вече са в ход.

„Щастлива съм, че вече съм далеч от цялата тази мръсотия“, заяви милиардерката и филантроп Мелинда Френч Гейтс, след като името на бившия ѝ съпруг Бил Гейтс се появи в разсекретените документи по делото на покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. В подкаст на американското обществено радио Ен Пи Ар тя каза, че е изпитала „неописуема тъга“ и подчерта, че всички споменати в документите – включително бившият ѝ съпруг – трябва да дадат отговори на възникналите въпроси.