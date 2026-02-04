Реформата за частните пенсионни фондове влиза за обсъждане в комисия в парламента

Членовете на парламентарната социална комисия ще разгледат предложение за въвеждане на т.нар. мултифондова система в двата частни пенсионни стълба. Промяната се очертава като една от най-мащабните пенсионни реформи през последните години.

Идеята се обсъжда от дълго време, като по-сериозната работа по нея започна след мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през 2024 г., която препоръча на България да въведе подобен модел.

През миналата година няколко институции, сред които и Комисията за финансов надзор, подготвиха законопроект за реализиране на реформата. Въпреки това, миналия месец премиерът в оставка Росен Желязков изрази съмнение, че проектът ще бъде приет окончателно от настоящото Народно събрание, заради краткия срок до края на неговия мандат.