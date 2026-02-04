С две транспортни реформи ще се бори кризата с жп превозите

На днешното си заседание правителството в оставка е взело решение за одобряването на нов Закон за обществения транспорт и сключването на договори за пътнически железопътни превози за следващите 12 години – реформи, които ще гарантират плащанията по Плана за въстановяване и устойчивост, обяви транспортният министър Гроздан Караджов, цитиран от БТА.

Законът за обществения транспорт предстои да бъде внесен в Народното събрание. Неговата цел е да се създаде национална транспортна схема, която да обедини разписанията на всички видове транспорт, като основа ще бъдат железопътните превози.

Караджов отбеляза, че по данни на общините 738 населени места са без обществен транспорт, а още 600 са с неработещо обслужване.

С новия закон ще се въведат минимум три транспортни връзки дневно до всяко населено място. Предвижда се и изграждане на цифрова система с информация в реално време, въвеждане на единен електронен билет и клирингова система, която ще позволява пътуване с една транзакция с различни видове транспорт – влак, автобус, самолет, воден и градски транспорт.

Сключените договори за пътнически железопътни превози за следващите 12 години ще влязат в сила от 13 декември 2026 година.

Караджов припомни, че Европейската комисия е удвоила инвестицията за нов подвижен състав, като общият ѝ размер е достигнал 734 млн. евро. Тези пари са пряко обвързани с изпълнението на реформата в железопътния сектор. Участници в конкурса са били БДЖ – „Пътнически превози“ и „Ивкони експрес“.

БДЖ ще обслужва над 75 процента от пътническите превози в страната, а „Ивкони експрес“ ще бъде оператор в Северния и Южния регион. Срокът на договорите е до декември 2028 година.

В отговор на въпрос относно предоставянето на остров “Св. Св. Кирик и Юлита” край Созопол за управление от „Пристанищна инфраструктура“ министърът на транспорта уточни, че достъпът до обекта ще бъде запазен. Той уточни и че неговото предназначение – като културен и музеен обект – няма да се променя.