След проверка, разпоредена от Силви Кирилов, откриха скритата камера в гинекологичен кабинет

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София.
Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.
При извършване на проверката от страна на СРЗИ е установено наличие на камера в лекарския кабинет.
Съставен е констативен протокол, като събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.
Пациентите се призовават да подават сигнал към Министерството на здравеопазването при съмнение за нерегламентирано поставени камери в помещения за провеждане на прегледи.