РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

След проверка, разпоредена от Силви Кирилов, откриха скритата камера в гинекологичен кабинет

След проверка, разпоредена от Силви Кирилов, откриха скритата камера в гинекологичен кабинет

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

При извършване на проверката от страна на СРЗИ е установено наличие на камера в лекарския кабинет.

Съставен е констативен протокол, като събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.

Пациентите се призовават да подават сигнал към Министерството на здравеопазването при съмнение за нерегламентирано поставени камери в помещения за провеждане на прегледи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.